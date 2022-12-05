Бомбардировщики зашли на цели Противостояние с коллективным Западом имеет свою опасную специфику

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По объектам критической инфраструктуры на Украине были нанесены очередные ракетные удары. С кораблей флота на цели полетели уже вошедшие в фольклор высокоточные «Калибры», а в воздух была поднята и стратегическая авиация, атаковавшая выделенные объекты крылатыми ракетами «воздух — земля». Удары шли уже по выработанной методе — несколькими волнами. Причем в ходе последней ударной волны обычно происходит корректирующий «выстрел в голову», выбранные для атаки цели добиваются.

Подобных ракетных ударов не было почти две недели, что дало повод спекулятивно предположить, что, мол, Москва взяла паузу ради чемпионата мира по футболу, который сейчас проходит в дружественном «газовом» Катаре. Но и такое предположение оказалось несостоятельным.

Все было как обычно. Сначала ракетный удар накрыл Черкасскую область, потом Днепропетровскую, Киевскую, Одесскую. И с «задержкой» минут в двадцать прилеты фиксировались на западенщине. Уже после первых попаданий стало падать напряжение в сетях и, как следствие, заглох трафик интернета. Итоги такого налета будут ясны через пару дней, хотя украинское «министерство правды», как там принято, сообщит об огромном числе сбитых ракет супостата, причем их число превзойдет количество реально выпущенных. Так, уже было объявлено, что в Одессе попаданий и выведения объектов из строя не было, хотя все соцсети обошли кадры с пылающей электроподстанцией в городе — «жемчужине у моря». На Запорожье, кстати, зафиксировано поражение важнейшего для поддержания энергетической системы объекта — завода высоковольтной аппаратуры.

Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Одесса, Украина

Но на этот раз примечателен был контекст такого удара возмездия. И нанесен он был после появления широко разошедшихся в Telegram-каналах и пабликах сообщений о странном происшествии на аэродроме в городе Энгельсе, где как раз и базируется наша стратегическая авиация. Одна из составляющих частей нашей ядерной триады вместе с подводными ракетоносцами и стратегическими ракетами наземного базирования.

Понятно, что этот объект особенно интересен для натовских и, прежде всего, американских спецслужб, которые сейчас с особым рвением с помощью своей спутниковой космической разведки отслеживают все возможные перемещения наших вооруженных сил от Донбасса до Сибири. Тем более сейчас, когда даже консультации о пролонгации важнейшего российско-американского договора СНВ-3 отложены на неопределенное время. Потому-то опубликованные за океаном снимки космической разведки, на которых хорошо видны расположенные на взлетном поле без капониров наши стратегические бомбардировщики, можно также воспринимать как проявление психологического давления на российскую сторону.

А тут еще и странный взрыв на том же аэродроме, в причинах которого еще, видимо, будут скрупулезно разбираться. И если это действительно дрон-камикадзе, запущенный то ли с украинской территории, то ли из степей, окружающих аэродром в Энгельсе с трех сторон, то в целом меняется контекст военной операции, поскольку отголоски войны уже отмечены в 700 километрах от театра боевых действий, в самом сердце России — Поволжье. К тому же, если речь идет об атаке дрона, то она вряд ли могла случиться без прямого американского благословения. Тем более что латвийские подголоски Штатов давно требовали наносить удары по аэродромам в глубине нашей территории.

В этой связи даже в Бишкеке, куда Владимир Путин собирается отправиться 9 декабря для участия в саммите Евразийского экономического совета, поспешили предположить, что такой визит российского президента может быть отложен ввиду новых военных обстоятельств. Такая реакция на происшествие в Энгельсе свидетельствует о том, насколько внимательно следят в постсоветских странах за ходом СВО и как оценивают решимость России добиться своих целей. Однако такое предположение выглядит наивным допущением. Спецоперация — спецоперацией, но всему заранее намеченному по жесткому расписанию президент следует неукоснительно.