Россия

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии премьер-министра

10:06, 03 мая 2020 10
Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Правительство России /twitter.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который недавно заявил о положительном результате теста на коронавирус, чувствует себя нормально. Об этом сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.

Михаил Владимирович остаётся под наблюдением специалистов, продолжает лечение. Самочувствие в целом нормальное, — сказал Беляков.

Он также отметил, что Мишустин активно контактирует со своими коллегами по телефону и работает с документами.

Как ранее писал NEWS.ru, премьер-министр Пакистана Имран Хан пожелал своему российскому коллеге Михаилу Мишустину, у которого обнаружили коронавирус, выздоровления и здоровья.

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