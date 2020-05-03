Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии премьер-министра

https://static.news.ru/photo/9a2030ce-8d0e-11ea-99e0-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Правительство России /twitter.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который недавно заявил о положительном результате теста на коронавирус, чувствует себя нормально. Об этом сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.

Михаил Владимирович остаётся под наблюдением специалистов, продолжает лечение. Самочувствие в целом нормальное, — сказал Беляков.

Он также отметил, что Мишустин активно контактирует со своими коллегами по телефону и работает с документами.

Как ранее писал NEWS.ru, премьер-министр Пакистана Имран Хан пожелал своему российскому коллеге Михаилу Мишустину, у которого обнаружили коронавирус, выздоровления и здоровья.