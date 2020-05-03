Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии премьер-министра

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который недавно заявил о положительном результате теста на коронавирус, чувствует себя нормально. Об этом сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Михаил Владимирович остаётся под наблюдением специалистов, продолжает лечение. Самочувствие в целом нормальное, — сказал Беляков.
Он также отметил, что Мишустин активно контактирует со своими коллегами по телефону и работает с документами.
Как ранее писал NEWS.ru, премьер-министр Пакистана Имран Хан пожелал своему российскому коллеге Михаилу Мишустину, у которого обнаружили коронавирус, выздоровления и здоровья.
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