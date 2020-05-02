Премьер Пакистана пожелал Мишустину выздоровления

Премьер-министр Пакистана Имран Хан пожелал своему российскому коллеге Михаилу Мишустину, у которого обнаружили коронавирус, выздоровления и здоровья.
Желаю премьер-министру России Михаилу Мишустину быстрого восстановления и хорошего здоровья, — написал Хан в Twitter.
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@mfa_russia @GovernmentRF May 2, 2020
Он также назвал эпидемию общей проблемой и отметил, что Пакистан держится вместе с Россией в её решении.
Как ранее писал NEWS.ru, работники здравоохранения Пакистана, заразившиеся на работе коронавирусом и умершие вследствие этого, получат статус мучеников за веру (шахидов).
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