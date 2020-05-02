Премьер Пакистана пожелал Мишустину выздоровления

https://static.news.ru/photo/1d5b2242-8c3c-11ea-a36f-fa163e074e61_660.jpg Имран Хан Фото: Hussain Ali/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Пакистана Имран Хан пожелал своему российскому коллеге Михаилу Мишустину, у которого обнаружили коронавирус, выздоровления и здоровья.

Желаю премьер-министру России Михаилу Мишустину быстрого восстановления и хорошего здоровья, — написал Хан в Twitter.

Он также назвал эпидемию общей проблемой и отметил, что Пакистан держится вместе с Россией в её решении.

Как ранее писал NEWS.ru, работники здравоохранения Пакистана, заразившиеся на работе коронавирусом и умершие вследствие этого, получат статус мучеников за веру (шахидов).