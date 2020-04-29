Погибшие от COVID-19 пакистанские медики получат статус мучеников за веру

Работники здравоохранения Пакистана, заразившиеся на работе коронавирусом и умершие вследствие этого, получат статус мучеников за веру (шахидов), сообщил помощник премьер-министра страны Зафар Мирза.
Также для семей погибших предусмотрены выплаты в сумме от 3 до 10 миллионов рупий (от $18 600 до $62 100) в зависимости от должности погибшего,
Программа помощи начнёт действовать в Исламабадском столичном регионе, Гилгит-Балтистане и Джамму и Кашмире, — уточнил Мирза.
На данный момент в Пакистане выявлены более 14,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались 312 пациентов.
Как писал NEWS.ru ранее, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 150 млн рублей на премии медикам, которые борются с коронавирусом в госпитале МВД РФ в Москве. Деньги в размере 149 592 руб. будут выделены из резервного фонда правительства РФ.
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