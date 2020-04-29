Погибшие от COVID-19 пакистанские медики получат статус мучеников за веру

https://static.news.ru/photo/f2ecf038-8995-11ea-ad4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Keystone Press Agency

Работники здравоохранения Пакистана, заразившиеся на работе коронавирусом и умершие вследствие этого, получат статус мучеников за веру (шахидов), сообщил помощник премьер-министра страны Зафар Мирза.

Также для семей погибших предусмотрены выплаты в сумме от 3 до 10 миллионов рупий (от $18 600 до $62 100) в зависимости от должности погибшего, передаёт Radio Pakistan.

Программа помощи начнёт действовать в Исламабадском столичном регионе, Гилгит-Балтистане и Джамму и Кашмире, — уточнил Мирза.

На данный момент в Пакистане выявлены более 14,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались 312 пациентов.

Как писал NEWS.ru ранее, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 150 млн рублей на премии медикам, которые борются с коронавирусом в госпитале МВД РФ в Москве. Деньги в размере 149 592 руб. будут выделены из резервного фонда правительства РФ.