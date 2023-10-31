Бои у Авдеевки 31 октября: есть ли успехи у ВС РФ, последние новости Российские военкоры рассказали о боях у Авдеевки 31 октября

Фото: МО РФ

Российская армия продолжила наступательные действия у Авдеевского коксохимического завода, передает WarGonzo. Что там сегодня происходит и какие еще новости с фронта СВО?

Ситуация у Авдеевки 31 октября 2023 года

«На Донецком фронте российские войска при поддержке средств дальнего поражения продолжили штурм Марьинки. ЛБС не изменилась. Аналогичные действия в районе Северного (населенный пункт к западу от Авдеевки) и у Авдеевского коксохимического завода, который расположен на северо-западных окраинах города, принесли российским войскам тактический успех. Под обстрелами украинские позиции в Новомихайловке, Победе, Георгиевке, городе Красногоровка, Нетайлове, Яснобродовке, Ласточкине и Керамике. Российские позиции — в Старомихайловке, Донецке, Водяном, Опытном и селе Красногоровка», — пишет WarGonzo.

Readovka передает, что на Авдеевском участке ВС РФ удалось расширить плацдарм в районе к западу от Красногоровки.

«К тому же русские бойцы атакуют к югу от Авдеевки, у Северного и Первомайского. В Марьинке без перемен — бои на западных окраинах», — добавил источник.

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российские войска провели наступательные операции на линии Купянск — Сватово — Кременная, в районе Бахмута, в районе Авдеевки, к западу и юго-западу от Донецка, на западе ДНР и восточной границе Запорожской области, а также на западе Запорожской области и продвинулись в некоторых районах.

«Два майора» пишут, что на Авдеевском направлении ВС России с тяжелыми боями прорываются к Авдеевскому коксохимическому заводу.

«Военная хроника» передает, что незадолго до начала операции ВС РФ в районе Авдеевки командование ВСУ перебросило под Донецк несколько подразделений, в том числе личный состав с техникой 47-й механизированной бригады ВСУ «Магура», понесшей большие потери во время наступления украинской армии в Запорожской области.

«Солдаты элитного соединения проходили обучение в Великобритании и оснащены западной техникой — танками Leopard 2 и БМП M2 Bradley. 30 октября появились первые кадры с уничтоженной техникой этого соединения: американская БМП M2 Bradley, ранее не встречавшаяся на этом направлении, была уничтожена в 1 км от Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ). Уничтожение БМП M2 Bradley показало, что подразделения ВС РФ находятся вплотную к железнодорожному полотну, отделяющему золоотвал возле АКХЗ, и позициям ВСУ рядом с промзоной. Однако в действительности появление „Магуры“ в Авдеевке говорит о целом ряде проблем ВСУ», — отметил источник.

Авторы канала подчеркнули, что на Запорожском фронте «Магура» показала себя не с лучшей стороны: многочисленные потери танков Leopard 2A4/A6 и американских БМП M2 Bradley вынудили командование ВСУ ввести в бой дополнительные резервы в виде 82-й ОДШБр, которая, как и «Магура», понесла потери и откатилась на исходные позиции.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Читайте также:

Российская армия отбила попытку атаки ВСУ в районе Вербового

Опубликовано видео уничтожения российским дроном движущегося танка ВСУ

Российские минометчики уничтожили позиции артиллеристов ВСУ под Соледаром