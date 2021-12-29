Безруков займётся социальной сферой в Совете при правительстве России
Никита Чайка
Никита Чайка
20:09, 29 декабря 2021
Актёр Сергей БезруковФото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
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Народный артист России, актёр театра и кино Сергей Безруков был включён в состав Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, говорится в распоряжении на портале правовой информации. Ряд лиц был исключён из состава Совета.
Внести в состав Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере утверждённые распоряжением Правительства Российской Федерации следующие изменения... Включить в состав совета следующих лиц : Безрукова Сергея Витальевича, — утверждается в документе.
Помимо Безрукова, в состав совета вошли замглавы Минкульта Ольга Ярилова и руководитель Региональной общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы» Карпович Наталья Николаевна.
В документе также говорится об исключении из состава совета российского актёра и телеведущего Егора Бероева, замминистра здравоохранения Евгения Камкина, депутата Госдумы Сергея Гаврилова и руководителя общественной организации «Ночлежка» Григория Свердлина.
Ранее 29 декабря писатель, режиссёр, сценарист и актёр Евгений Гришковец был избран председателем Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН). По словам заместителя секретаря Общественной палаты России Александра Галушки, Гришковец — авторитетный человек, на которого сложно надавить.