Бесплатные тесты на антитела к COVID-19 будут доступны всем москвичам

https://static.news.ru/photo/ead58582-9803-11ea-b894-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Через две-три недели любой москвич сможет записаться на бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

С 15 мая в городе уже запущена программа по бесплатному тестированию на антитела, но для сдачи анализа нужно приглашение. Эти приглашения рассылаются случайно выбранным горожанам. Таким образом выявляются три группы населения: пациенты с лёгкой или средней тяжестью коронавируса, переболевшие и бессимптомные носители, передаёт ТАСС.

После того как выйдем на большие мощности, сделаем так, чтобы по электронной записи любой желающий мог записаться и получить это исследование. Но это перспектива двух-трёх недель. Но тем не менее мы над этим работаем, может быть, даже удастся раньше это сделать, — пообещал Собянин.

Как писал NEWS.ru ранее, приходить в лабораторию, чтобы сдать тест на антитела к COVID-19, лучше утром и не позавтракав, рассказала руководитель группы медицинской экспертизы «Инвитро» Татьяна Панкратова.