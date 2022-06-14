Baza: Россия готовится к возможной вспышке оспы обезьян

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия готовится к возможной вспышке оспы обезьян. Как пишет Telegram-канал Baza, для заболевания зарезервировали код, а московские медики начали обучение по диагностике и выявлению вируса. В депздраве также подготовили алгоритм на случай выявления пациента с оспой.

По международной классификации болезней оспе обезьян присвоили код B09 и попросили не ставить его для других болезней «ни при каких обстоятельствах». Кроме того, на базе НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента депздрава будет организовано допобучение врачей по этой болезни с тестированием по его итогам.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что лица, имевшие контакт с зараженными оспой обезьян, будут изолированы на 21 день, в течение которых за ними будут наблюдать медики: в случае ухудшения состояния заболевшим назначат лечение. В ведомстве также отметили, что вакцинация против натуральной оспы населения или групп риска в настоящее время не предусмотрена. Ранее ведомство подчеркивало, что в стране есть иммунная прослойка от оспы обезьян, необходимая для купирования болезни.