09 декабря 2025 в 08:58

Бастрыкин предложил расширить список преступлений с конфискацией имущества

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Перечень преступлений, за которые конфискуют имущество, необходимо расширить, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его словам, которые приводит РБК, ведомство уже работает над соответствующим законопроектом. Он позволит следователям арестовывать имущество любых коррупционеров.

Нужно обеспечить возможность наложения ареста на имущество, которое, хотя и не было получено в результате коррупционного преступления, но отчуждено третьим лицам с целью его сокрытия и уклонения от возмещения ущерба, — считает Бастрыкин.

Глава ведомства также отметил, что за последние девять месяцев было возбуждено более 24 тыс. дел против коррупционеров. По его словам, это на 16% больше, чем в прошлом году.

Вместе с этим Бастрыкин выразил мнение, что скрывать незаконно нажитые средства бессмысленно. По его словам, за границей осведомлены о происхождении таких капиталов и используют эту информацию в своих целях, тогда как у следственных органов увеличивается арсенал инструментов для противодействия коррупции.

