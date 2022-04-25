18+

Рубрики

Медиа

Архив

В России каждые четыре минуты происходит новое ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Россия

Банк России изменил порядок расчёта курсов иностранных валют

09:22, 25 апреля 2022
Банк России изменил порядок расчёта курсов иностранных валют Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Центробанк РФ изменил порядок расчёта официальных курсов иностранных валют, чтобы обеспечить бесперебойную деятельность экономических агентов на территории России, сообщается в официальном Telegram-канале регулятора. Курс доллара США по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Мосбиржи о средневзвешенном курсе по сделкам, заключённым с 10:00 до 15:30 мск. Ранее период расчёта составлял 10:00 — 16:30 мск.

Банк России для обеспечения непрерывности деятельности экономических агентов на территории Российской Федерации переходит к установлению официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю по состоянию на 15:30 мск, — говорится в сообщении.

Аналогичный порядок расчёта будет применяться к Евро и Юаню.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ РФ планирует в следующем году провести первые реальные расчёты в рамках пилотирования цифрового рубля. По её словам, цифровой рубль должен сделать расчёты дешевле. Сейчас идёт его тестирование совместно с банками.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео