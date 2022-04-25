Банк России изменил порядок расчёта курсов иностранных валют

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Россия своевременно приняла меры, чтобы снизить риски от действий Запада на фоне событий на Украине, заявил директор четвёртого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар. По его словам, которые приводит РИА Новости, Москва активнее переходит на расчёты в национальных валютах, в том числе с партнёрами в СНГ.

Мы заблаговременно начали принимать меры по снижению рисков, связанных с фактически нечистоплотными действиями Запада в мировой экономике, — указал он. Он привёл пример, что около 30% всей торговли России с...