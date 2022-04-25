Банк России изменил порядок расчёта курсов иностранных валют
Вячеслав Душин
Вячеслав Душин
09:22, 25 апреля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Центробанк РФ изменил порядок расчёта официальных курсов иностранных валют, чтобы обеспечить бесперебойную деятельность экономических агентов на территории России, сообщается в официальном Telegram-канале регулятора. Курс доллара США по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Мосбиржи о средневзвешенном курсе по сделкам, заключённым с 10:00 до 15:30 мск. Ранее период расчёта составлял 10:00 — 16:30 мск.
Банк России для обеспечения непрерывности деятельности экономических агентов на территории Российской Федерации переходит к установлению официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю по состоянию на 15:30 мск, — говорится в сообщении.
Аналогичный порядок расчёта будет применяться к Евро и Юаню.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ РФ планирует в следующем году провести первые реальные расчёты в рамках пилотирования цифрового рубля. По её словам, цифровой рубль должен сделать расчёты дешевле. Сейчас идёт его тестирование совместно с банками.