Автомобилистам назвали признаки использования «палёного» бензина

Громкие металлические звуки, перебои в работе мотора и выход из строя свечей зажигания являются признаками того, что автомобиль был заправлен некачественным бензином. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.

По словам эксперта, также о плохом качестве бензина говорит запах сероводорода при движении задним ходом, однако доказать вину АЗС человек сможет только при проведении лабораторной экспертизы и наличии чека об оплате.

Кроме того, о заправке «левым» топливом свидетельствует резкое увеличение расхода бензина и трудности при запуске автомобиля.

Если что-то подобное произошло. Максим Рязанов рекомендует подать иск против собственника заправки. Кроме того, в автомобиле следует заменить фильтр-сетку топливной системы, бензонасос и тщательно промыть бензобак, топливную магистраль и форсунки.

Ранее эксперты заявили о том, что запрет на экспорт бензина обрушит его цену в России.