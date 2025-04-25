Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 апреля

Фото: Социальные сети

ВС Украины

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 25 апреля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 25 апреля

Министерство обороны РФ сообщило, что за период с 20:10 мск 24 апреля по 06:00 мск 25 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа

«59 БПЛА — над территорией Республики Крым, 11 БПЛА — над акваторией Черного моря, четыре БПЛА — над территорией Белгородской области, два БПЛА — над территорией Курской области, два БПЛА — над территорией Нижегородской области, один БПЛА — над территорией Ивановской области», — рассказали в ведомстве.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Валуйского округа. Удар целенаправленно был нанесен по одному из самых святых мест Белгородчины, добавил глава региона.

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«Мы четко понимаем, что это целенаправленные и спланированные удары. То, как дронами не давали тушить пожар, мы никогда не забудем. Храмовый комплекс полностью сгорел. Слава богу, никто не пострадал», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

По данным Mash, причиной пожара стали сбросы взрывчатки с беспилотного летательного аппарата «Баба-яга» Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Mash написал, что очевидцы пытались самостоятельно ликвидировать возгорание. Канал отметил, что этим усилиям помешали украинские дроны, которые вновь атаковали территорию комплекса.

Кроме того, в ночь на 25 апреля в Шуе упали обломки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба правительства Ивановской области.

Предварительно, пострадавших зафиксировано не было. В населенном пункте все еще сохраняется режим опасности дронов. Сведений о разрушениях на земле не поступало.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По предварительным данным, пострадавших нет», — говорится в публикации.

Telegram-канал SHOT сообщил, что ночью в пятницу ВСУ совершили массовый налет на Крым с помощью БПЛА. МО РФ эту информацию не комментировало.

«Жители полуострова сообщают о многочисленных взрывах и звуках работы ПВО. Предварительно, уже сбито более десятка воздушных целей. Как рассказывают SHOT местные жители, после полуночи в разное время громкие взрывы были слышны в районе Евпатории, Ялты, Феодосии, Бахчисарая и города Саки», — говорится в публикации.

По данным канала, предварительно, последствий на земле не зафиксировано. Официальной информации пока не было.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 24 апреля Вооруженные силы РФ пресекли попытку украинской армии совершить массированную атаку с применением БПЛА на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Министерства обороны РФ. Системы ПВО перехватили и уничтожили 87 дронов противника.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 45 — над территорией Республики Крым, по десять БПЛА сбиты над территориями Белгородской и Курской областей, восемь — над территорией Воронежской области, по четыре БПЛА уничтожены над территориями Брянской, Липецкой и Нижегородской областей и два — над территорией Московского региона», — рассказали в ведомстве.

В свою очередь губернатор Воронежской области Александр Гусев написал в Telegram-канале, что в ночь на 24 апреля в одном из районов было обнаружено и уничтожено около 10 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

На территории области действовал режим опасности атаки дронов.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал губернатор.

Корреспондент «Звезды» Никита Гольдин умер в госпитале, где находился с 24 марта, сообщили в издании. Он получил осколочное ранение головы в результате атаки Вооруженных сил Украины.

Гольдин работал в группе с оператором Андреем Пановым, водителем съемочной группы Александром Сиркели и корреспондентом «Известий» Александром Федорчаком. ВСУ ударили по машине двумя реактивными снарядами HIMARS. Журналисты погибли.

«На „Звезде“ Гольдин работал с лета 2024 года. Коллектив телеканала приносит глубочайшие соболезнования родным и близким», — говорится в публикации.

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