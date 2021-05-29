Астроном рассказал, когда в Москве увидят полное лунное затмение

https://static.news.ru/photo/03c0e48c-3da0-11eb-8c00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kevin Warn/ZUMAPRESS.com

Жители столичного региона России смогут увидеть полное лунное затмение в 2025 году, а в 2023 году будет видно частичное лунное затмение. Об этом в интервью РИА Новости рассказал старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.

По словам астронома, в 2023 году происходящее явление затмением можно будет назвать лишь условно, поскольку «тень едва-едва заденет Луну».

Ближайшее полное лунное затмение в Москве можно будет увидеть 7 сентября 2025 года, — сообщил Угольников.

Жители Дальнего Востока могли наблюдать полное лунное затмение 26 мая.

Кроме того, 10 мая россияне увидят первое за 50 лет редкое солнечное затмение. Жители Якутии смогут наблюдать 94-процентное кольцеобразное затмение, когда Луна не просто полностью перекрывает диск Солнца, но центры звезды и спутника в небе совпадают.