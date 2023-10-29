Артиллеристы ВС России сорвали «фантазии» ВСУ о прорыве к Токмаку РИА Новости: артиллеристы регулярно отражают атаки ВСУ в районе города Токмака

Фото: МО Украины

Российские артиллеристы регулярно отражают атаки украинских войск в районе города Токмака Запорожской области, рассказал РИА Новости командир гаубичной батареи Д-30 с позывным «Гора». По его словам, ВСУ не удается воплотить «фантазии» о прорыве в этом направлении.

Обстановка на нашем направлении достаточно непростая, противник всеми силами упорно пытается выполнить свои фантазии, которые они обещали там по прорыву в сторону Токмака. Как видите, мы достаточно надежно держим рубежи и не даем им этого сделать, — отметил военнослужащий.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о взятии ВС РФ крупного опорного пункта украинских войск в районе Новодаровки Запорожской области. По его словам, подразделения ВСУ были оттеснены в овраг, что дало дополнительное преимущество российским военным. Рогов также сообщил, что ВС РФ продвинулись вперед на одном из участков на Времевском направлении. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого сообщалось, что российская армия заняла опорный пункт ВСУ с американским оружием «Браунинг», а также боеприпасами к нему. После штурма укрепрайона в лесополосе украинская армия отступила.