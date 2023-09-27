Антонов заявил, что РФ может предоставить информацию по украинским детям Посол РФ в США Антонов: России нечего скрывать в ситуации с украинскими детьми

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Анатолий Антонов

Россия готова предоставить имена всех украинских детей, оказавшихся на территории РФ в результате конфликта на Украине, заявил посол России в США Анатолий Антонов в статье для журнала Newsweek. Он добавил, что Москва готова вернуть их в семьи по запросам родителей или опекунов.

Готовы предоставить имена всех несовершеннолетних, оказавшихся ради их же безопасности на российской территории. Соответствующие списки ведутся. Все ребята, в отношении которых мы получим запросы от законных представителей — родителей или опекунов — будут возвращены в семьи. Мы никого не похищали. Наоборот, мы спасаем этих детей, — сообщил он.

23 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал генерального секретаря ООН Атониу Гутерриша обосновать заявления о «краже» украинских детей РФ. На брифинге по итогам недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН глава МИД напомнил, что, согласно уставу организации, все сотрудники секретариата должны быть бесстрастны и придерживаться нейтральной позиции.

Глава российской дипломатии предположил, что заявления Гутерриша о детях, «пропавших, похищенных, скрываемых, тех, кого голодом морят», удивили аудиторию. Лавров подчеркнул, что фамилии живых несовершеннолетних «давным-давно всем показали» и ждут близких, которые подтвердят родственные связи и немедленно заберут своего ребенка. При этом глава МИД отметил, что среди эвакуированных в основном те, кто жил в детских домах.