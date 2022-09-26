Аналитик: отказ Турции признать референдумы не скажется на отношениях с РФ Аналитик Тимофеев: непризнание Турцией законности референдумов не изменит отношения с РФ

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Непризнание Турцией законности референдумов в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, не скажутся на отношениях Москвы и Анкары, заявил программный директор в Российском совете по международным делам Иван Тимофеев в разговоре с Pravda.Ru. При этом аналитик не исключил перемены в будущем.

Я думаю, что ответ Турции является ожидаемым. Он не повлияет на отношения Анкары и Москвы фундаментально. То есть связи стран не изменятся, — отметил аналитик.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что страна не признает референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Он добавил, что конфликт на Украине должен быть завершен при установлении справедливого мира «в первую очередь для Киева».

В середине сентября два частных турецких банка Is bankasi и Denizbank заявили о приостановке обслуживания карт «Мир» из-за угроз США ввести санкции за поддержку России. Сейчас карты «Мир» в Турции принимают банки Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank.

Избирком Херсонской области признал референдум в регионе состоявшимся, поскольку явка составила более 50%. Также главы избиркомов Луганской и Донецкой народных республик заявили о том, что плебисцит состоялся. По данным на вечер 25 сентября, явка составляла более 72%.