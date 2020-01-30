https://static.news.ru/photo/53e878c4-4375-11ea-8be4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Крупнейший интернет-магазин мира AliExpress опроверг информацию о проблемах с доставкой товаров из-за коронавируса в Китае.

Отправление на сегодняшний день работает в нормальном режиме, <...> но некоторые производители и поставщики могут начать заниматься обработкой заказа позднее с учётом новогодних каникул [в Китае], — отмечено в заявлении AliExpress.

Как пишет RNS, 30 января в украинских СМИ появилась информация об отказах поставщиков отправлять заказ из-за эпидемии в Китае.

Компания AliExpress исключила возможность заражения коронавирусом через посылки. Медики также опровергли способность вируса выжить во время доставки, ранее сообщил NEWS.ru.