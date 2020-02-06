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Коронавирус обнаружен как минимум у трёх участников делового форума, проходившего в одной из гостиниц Сингапура.

Вирус 2019-nCoV был обнаружен у двух граждан Южной Кореи и одного малайзийца, а всего в форуме приняли участие больше 100 человек, сообщил телеканал CNA. Мы проинформировали зарубежных коллег о сложившейся...