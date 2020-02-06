Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что военное руководство России и НАТО встретятся в Баку.
Я очень рад, что встречи военного руководства НАТО и России проходят в Баку, это уже традиция. Мы благодарны НАТО и России, что выбрали в качестве места проведения встречи Азербайджан, — приводит слова президента пресс-служба.
Как ранее писал NEWS.ru, встреча главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами (ОВС) НАТО в Европе Тода Уолтерса может состояться в столице Азербайджана — Баку, рассказал дипломатический источник.
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