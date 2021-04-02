Альбац обвинила Бутину в занятиях проституцией

https://static.news.ru/photo/f44398ba-9c6f-11e9-9e87-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Проживающая в США журналистка Евгения Альбац обвинила члена Общественной палаты РФ Марию Бутину в том, что деятельность, которой она зарабатывает на жизнь, является аналогом проституции. Об этом Альбац написала в своём Twitter.

По мнению журналистки, Бутину следует пожалеть , поскольку в её жизни всегда присутствовал сложный и не слишком богатый выбор.

Вот же судьба у бабы: делала карьеру передком, поймали, села в американскую тюрьму, пошла на сделку со следствием, российское государство её бросило, родители по людям собирали деньги на адвокатов. Вернулась и снова собирает на жизнь проституцией, — написала Евгения Альбац.

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2 апреля Бутина посетила ИК-2 в Покрове, где отбывает наказание осуждённый на 2,5 года оппозиционер Алексей Навальный. В ходе визита она оценила состояние оппозиционера, поговорила с его сокамерниками, а также сделала выводы о жизни в российском исправительном учреждении.

Мария Бутина получила известность после ареста в Вашингтоне в июле 2018 года по обвинению в работе иностранным агентом в США без регистрации. Бутина в рамках сделки со следствием признала в американском суде свою вину в участии в сговоре против США, а также сообщила, что действовала под руководством российского чиновника. Была приговорена в США к 18 месяцам тюрьмы. После отбытия части срока и депортации Бутина вернулась в Россию.

В настоящее время Мария Бутина работает на телеканале RT, входит в Экспертный совет уполномоченного по правам человека в РФ и является членом Общественной палаты РФ.