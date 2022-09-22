Аксенов озвучил сумму материальной поддержки мобилизованным крымчанам Глава Крыма Аксёнов: мобилизованные крымчане получат выплату в 200 тысяч рублей

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Каждый мобилизованный крымчанин получит единоразовую выплату в 200 тысяч рублей, сообщил «МК в Крыму» со ссылкой на заявление главы республики Сергея Аксёнова. По его словам, это буде дополнительная финансовая помощь для воинов и их семей.

По моему поручению каждому мобилизованному крымчанину единоразово будет выплачено 200 тысяч рублей. <...>Заявление можно заполнить в воинской части, в которую мобилизованный будет направлен. Выплата перечисляется на банковскую карту в течение пяти рабочих дней, — сказал Аксёнов.

Также глава Крыма сообщил, что вся актуальная информация будет публиковаться на портале правительства республики, в том числе ответы на вопросы, поступившие от участников СВО, мобилизованных граждан и членов их семей. Аксёнов добавил, что никто не останется без поддержки.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее установил дополнительные выплаты для мобилизованных жителей столицы. Как следует из указа градоначальника, ежемесячная выплата в период прохождения военной службы составит 50 тысяч рублей. При этом иностранным гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации в столице, предоставляются те же меры социальной поддержки, что и москвичам.