Академики выступили против подчинения РАО Васильевой

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Члены Российской академии образования (РАО) проголосовали против того, чтобы попечительский совет возглавила экс-руководитель Министерства образования и науки Ольга Васильева. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Кроме того, общее собрание РАО утвердило и проект, который изменяет устав. 118 академиков проголосовали за изменения, 43 — против, ещё семь человек воздержались. Собрание прошло 11 и 12 августа, передаёт РБК. По данным агентства, проект скоро отправят в правительство для его утверждения.

Как рассказал в открытом письме члена президиума РАО Александра Асмолова, академики опасаются того, что попечительский совет, который возглавила экс-министр просвещения Ольга Васильева, станет органом политического и идеологического контроля над деятельностью Академии.

Не является ли абсурдным назначение председателем попечительского совета РАО бывшего государственного чиновника, который отправлен в отставку, в том числе и с учётом экспертизы РАО? — сказано в письме.

Кроме того, Асмолов утверждает, что зарплата Васильевой на новой должности составляет 520 тысяч рублей. Член президиума при этом утверждает, что такие деньги получают 13 членов-корреспондентов РАО и 6,5 действительных членов академии в месяц.

Не превращается ли при этом ранее существовавший общественный попечительский совет РАО в «потребительский» совет с весьма аморфными функциями? — спрашивает Асмолов.

Что касается изменений в устав для попечительского совета, то РАО предлагает:

не давать попечительскому совету права вмешиваться в оперативно-распорядительную деятельность, решения совета носят рекомендательный характер;

в компетенцию совета входит содействие расширению связей и сотрудничества с госорганами, формирование программы развития РАО, привлечение средств из внебюджетных источников для реализации программ развития;

глава совета управляет его деятельностью, контролирует аппарат совета, принимает участие в работе общего собрания и президиума академии и другое.

При этом РБК в Минобрнауки сообщили, что документов о принятом решении по внесению изменений в устав в ведомство пока не поступило. Ведомство хочет, наоборот, изменить устав академии, чтобы повысить статус попечительского совета и его председателя. Ведомство также подготовило проект изменений в устав РАО, которое было опубликовано на портале правовых актов.

Проект Минобрнауки предлагает:

возможность стать академиком, минуя члена-корреспондента;

необходимость согласовывать с попечительским советом регламента проведения голосования и подсчёта голосов, документов, которые кандидаты в академики подают на выборы, приоритетных направлений развития исследований, научную и финансово-хозяйственную деятельность, рекомендации правительству, которые касаются расходования средств на научные исследования;

выполнять решения как общего собрания академии, её президента, так и членов попечительского совета и его председателя;

закрепить за попечительским советом контроль за соблюдением устава;

деятельность попечительского совета и аппарата его председателя обеспечивает управделами президента;

сам председатель представляет академию в отношениях с госорганами, издаёт акты, обязательные для исполнения работниками академии.

До того как в начале 2020 года сменилось правительство, Ольга Васильева занимала пост министра просвещения — с 2016 года. В новый кабинет министров Васильева не вошла.

После того как ведомство в 2018 году разделилось на два новых, она возглавила Минпросвещения. Ему было поручено решать вопросы общеобразовательной деятельности, в его ведение вошли школы и учреждения среднего специального образования.

Президент России Владимир Путин в марте 2020 года подписал указ о назначении Васильевой главой попечительского совета Российской академии образования. Другой указ главы государства регламентировал срок полномочий председателя в течение пяти лет. В документе также сказано, что состав попечительского совета утверждается правительством, но полномочия совета определяются уставом РАО.

Как писал NEWS.ru, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв отправил в отставку главу краевого Минздрава Александра Витько.