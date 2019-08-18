https://static.news.ru/photo/3b6b87d4-c1b9-11e9-925c-fa163e074e61_660.jpg Адмирал Игорь Касатонов Фото: Касатонов Валерий Кириллович/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Российский адмирал Игорь Касатонов прокомментировал статью о недостатках МВФ РФ, опубликованную американским изданием National Interest.

Автор материала, в частности, отмечал, что Россия предпочитает наращивать численность малых кораблей, поскольку устаревшие верфи не могут строить крупные военные суда, в том числе авианосцы.

По словам Касатонова, данное суждение является поверхностным. Адмирал предположил, что автор при написании статьи руководствовался «местечковой» информацией.

Он подчеркнул, что российский военный флот развивается с учётом мировых тенденций. И это наглядно продемонстрировал Международный военно-морской салон, который состоялся в Петербурге в июле.

Адмирал добавил, что в обозримом будущем у ВМФ РФ обязательно появятся новые большие корабли, сообщает радиостанция « Говорит Москва ».

Ранее News.ru писал, что вице-адмирал Пётр Святашов ответил на опасения американского профессора Лайла Голдстайна об уничтожении флота НАТО в Чёрном море. Гипотезу учёного он назвал «Голливудом» и посоветовал прекратить фантазировать на данную тему.