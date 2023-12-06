Adidas и Reebok нашли возможность вернуться к российскому покупателю «Коммерсант»: Adidas и Reebok будут продаваться в РФ через дистрибутора

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Продукция производителей спортивной одежды и атрибутики Adidas и Reebok будет продаваться в России в новой сети ASP, которую запускает дистрибутор западных спортивных брендов Lestate, сообщает газета «Коммерсант». В настоящее время эта компания уже занимается продажей одежды и обуви Nike. Все эти компании объявили об уходе с российского рынка после начала специальной военной операции на Украине.

По словам руководителя отдела маркетинга компании Ильи Комиссарова, дистрибутор намерен развивать сеть монобрендовых магазинов с товарами от Adidas и Reebok под вывеской ASP. Предполагается, что первая торговая точка откроется уже на текущей неделе в московском аутлете «Белая дача». При этом точное количество магазинов под вывеской ASP пока обсуждается. Менеджер подчеркнул, что расширение розничной сети будет постепенным.

Ранее сообщалось, что Adidas вернется в Россию после 7 декабря. По данным Telegram-канала Mash, бренд наладил поставки товаров через ОАЭ, но официальных магазинов не будет. В то же время цены поднимутся почти вдвое. По данным канала, первая точка должна открыться в Москве, а вещи можно будет купить только через Lamoda Sport. Также предполагаются продажи Nike и Puma.

До этого проходила информация, что обновленные магазины Adidas могут открыться в России весной 2024 года под новым названием. Права на субаренду торговых помещений сети выкупила структура владельца «Стокманна» и Lamoda Якова Панченко.