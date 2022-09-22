300 тысяч под ружьё: свежие силы ускорят СВО Частичная мобилизация должна изменить характер действий российской армии на территории Украины, считают опрошенные NEWS.ru эксперты

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Спецоперация Вооруженных сил России на Украине

В России началась частичная мобилизация, которая, по словам министра обороны Сергея Шойгу, должна охватить 300 тысяч человек. С утра в военкоматах уже собираются резервисты, которым объясняют их обязанности, права и условия службы на период специальной военной операции (СВО). Военные эксперты рассказывают, какие специальности потребуются для российской группировки на территории Украины. По мнению многих из них, резервисты призваны увеличить эффективность СВО, попадая в различные эшелоны военных действий и ликвидируя слабые места группировки.

Военные эксперты, опрошенные NEWS.ru, не стали утверждать, что мобилизация в целом ускорит специальную военную операцию, но изменить её характер, по их мнению, она должна.

Сколько времени уйдет на переподготовку?

Член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов считает, что ещё рано строить прогнозы по срокам СВО, но частичная мобилизация в целом станет «хорошим подспорьем».

Чем шире линия соприкосновения, тем больше требуется людей. И не только на передовой, но и в тылу. Когда мы продвигаемся вперёд, остаются освобождённые территории. Это второй эшелон — на случай прорыва противника или для обеспечения деятельности тыловых объектов и безопасности граждан. Например, сапёров, которые разминируют освобождённые территории или местность перед наступлением, таких специалистов явно не хватает. Нужны связисты, строители, железнодорожники, — рассказал Александр Михайлов.

По мнению эксперта, мобилизованные должны заполнить слабые места в нашей армии, помочь тылу и оказать содействие в налаживании стройной системы восстановления мирной жизни.

Резервистов, которых призовут сейчас, надо переобучать и обучать. К примеру, человек служил танкистом 15 лет назад, но сейчас танки совершенно другие, другая система вооружения. За месяц сложно подготовить специалиста, который бы мог эффективно использовать эту технику. То же самое у артиллеристов и ракетчиков. Но есть такой вариант: на территории России много боеспособных частей с подготовленным личным составом, современным и эффективным вооружением. Их логично перебросить на линию соприкосновения, а на их место определить мобилизованных военнослужащих. Тут выбор вариантов за Генеральным штабом. Александр Михайлов генерал-майор запаса ФСБ и член Совета по внешней и оборонной политике РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы придать СВО ещё большую эффективность, нужны резервисты с боевым опытом, владеющие военными специальностями, отметил в беседе с NEWS.ru член экспертного совета организации «Офицеры России» Василий Дандыкин.

Прежде всего, это люди, воюющие на земле: пехота в мотострелковых частях, десантники, морпехи, разведка. Это военные, которые должны «вступить сапогом на территорию». Пока, как говорят, сапог солдата не ступил на землю противника, победы нет. Ещё речь идёт о такой специальности, как операторы беспилотников, которые важны для обнаружения позиций дальнобойной артиллерии и ракетных комплексов противника и наведения на них наших средств поражений. В любом случае нужны курсы совершенствования, на обучение может уйти от месяца до трёх, — рассказал военный эксперт.

Какие специальности нужны?

По мнению Дандыкина, пополнение для ВДВ и морской пехоты необходимо в том числе и для того, чтобы придать нашим силам наступательный характер.

В Донбассе идут серьёзные бои, на каких-то участках наступление продолжается, — продолжил военный эксперт. — Согласно военной науке, наступающие должны иметь преимущество в живой силе три к одному, даже несмотря на новое высокотехнологическое вооружение. Украина провела уже не одну волну мобилизации и несёт в этих действиях большие потери. Нельзя забывать, что идёт противостояние не только с ВСУ, а с военным потенциалом Запада. Проблемы у нас на линии соприкосновения возникли, когда широким потоком пошло натовское вооружение на Украину. Мобилизация на данное время достаточна, чтобы решать нам военные задачи. Численность должна быть оправдана качеством призываемых военнослужащих.

Член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош считает, что мобилизация позволит увеличить эффективность действий Вооружённых сил РФ в зоне специальной военной операции.

Появление большого количества мобилизованных военнослужащих, прошедших подготовку, даст возможность организовать плановую ротацию подразделений, которые находятся в районе боевых действий. Люди устают, им нужна реабилитация, отдых. Свежие силы очень важны во время противостояния, — рассказал собеседник интернет-издания.

Александр Бартош уточнил, что российский контингент на Украине нуждается и в операторах беспилотников, без которых сегодня невозможно представить вооружённое противостояние, учитывая наличие у ВСУ американских HIMARS:

Беспилотники важны для обнаружения позиций дальнобойной артиллерии и ракетных комплексов противника и наведения на них наших средств поражений. Нужны специалисты по организации связи, оперативной обработке разведывательной информации. Эти люди должны быть призваны в первую очередь. Но очень важны и тыловики. Поскольку в стране создаются два танково-ремонтных завода, для них нужны специалисты. Ремонтники боевой техники располагаться должны не только на заводах, но и в полевых условиях, и на специальных пунктах, приближенных к районам боевых действий.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Военнослужащий подготавливает к запуску БПЛА «Орион»

Военные эксперты в беседе с NEWS.ru обратили внимание на тот факт, что мобилизация проходит не «из-за критичной ситуации на фронте». Она призвана ликвидировать нехватку личного состава для обеспечения «новых наступательных действий».

У нас хорошее преимущество в воздушно-космических войсках, в артиллерии, ракетных и танковых частях, — подчеркнул Василий Дандыкин. — Наш Черноморский флот, несмотря на потерю флагмана [крейсера «Москва»], оснащён крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковыми ракетами, точно поражающими цели. Но не хватает людей «на земле», благодаря частичной мобилизации эту проблема будет решена.

При этом военный эксперт отметил и главное преимущество ВСУ — это поток западного вооружения:

У них огромные возможности для получения данных от авиационной разведки и из космоса — сотни летательных аппаратов на них работают. В подготовке кадров для ВСУ участвуют натовское инструкторы. Но есть у ВСУ и слабые звенья: заканчивается советское военное оружие, которое им собирали по всему миру. Реактивная система залпового огня HIMARS, конечно, нам пакостит, но погоды в целом на линии соприкосновения не делает.

Как сообщают СМИ и Telrgram-каналы, мобилизация уже началась во многих российских городах. В распоряжении NEWS.ru есть запись выступления сотрудника одного из военкоматов Татарстана, который заявил призываемым резервистам, что их «служба будет продолжаться до тех пор, пока не закончится специальная военная операция». Служить они будут в Донецкой и Луганской народных республиках, в их обязанности войдёт «обеспечение войсковых частей на территориях, занятой нашей группировкой». Это третий эшелон СВО, уточнил сотрудник военкомата. В военкоматах также заявляют, что мобилизованные граждане будут получать от 205 тысяч рублей в месяц, на них распространятся все социальные льготы военнослужащих.

В военном искусстве, добавляют эксперты, большое значение имеет морально-психологическое воздействие на противника. Не исключено, что одномоментный призыв 300 тысяч человек призван повлиять на настроения украинских военных, часто утверждающих, что ряды противника уменьшились за прошедшие месяцы противостояния.