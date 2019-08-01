https://static.news.ru/photo/387d8bd4-b459-11e9-9694-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Участники преступного сообщества, искусно похищавшие нефть из трубопровода, отправятся на скамью подсудимых в Коми. Зампрокурора республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу.

Фигурантов — 11 человек. Часть из них — местные жители. Остальные — их «деловые партнёры» из Ханты-Мансийского автономного округа, рассказали в прокуратуре региона.

После пресечения сотрудниками полиции преступной деятельности сообщества восемь его участников находились в федеральном и международном розыске, — сообщили в пресс-службе ведомства , не уточняя, сколько именно обвиняемых находятся под стражей.

Механизм воровства был простым. Злоумышленники сделали несколько врезок с отводами на участках подземного нефтепровода, присоединили к ним шланги с перекрывающими вентилями и замаскировали всё это дёрном.

Украденное «непосильным трудом» затем отправляли покупателям по железной дороге по подложным документам.

Главный пострадавший — компания «ЛУКОЙЛ-Коми». У неё наворовали нефти на 290 млн рублей. Финансовые претензии имеет и РЖД. Там недосчитались более 17 млн, так как, согласно псевдосопроводиловкам, перевозили «сырьё более низкого тарифа».

В отношении фигурантов были возбуждены дела по пяти статьям Уголовного кодекса — «Организация и участие в преступном сообществе», «Изготовление несанкционированных врезок в нефтепроводе», «Кража товарной нефти из нефтепровода», «Легализация похищенного имущества» и «Причинение имущественного ущерба путём обмана без признаков хищения».

Ранее News.ru писал, что несколько сотрудников волгоградского аэропорта были задержаны по подозрению в кражах личных вещей из багажа пассажиров. Брали не что попало, а деньги, ювелирные украшения и дорогостоящую технику.