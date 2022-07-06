Зоолог назвал самых опасных представителей фауны в Крыму Зоолог Иванов: самые опасные представители фауны в Крыму — энцефалитные клещи

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Самые опасные представители фауны в Крыму — энцефалитные клещи, рассказал доктор биологических наук Сергей Иванов в разговоре с «МК в Крыму». Он уточнил, что клещи могут быть активны до октября, они живут в лесах, горах, полях и парках, из-за этого помнить о них нужно везде. Во время прогулок в опасных местах он посоветовал носить закрытую одежду, а после — обязательно осматривать тело.

Если на теле вы всё-таки обнаружили клеща, аккуратно удалите его и отнесите в санитарно-эпидемиологическую службу. При плохом самочувствии незамедлительно обратитесь к врачу, — сказал Иванов.

Специалист добавил, что в Крыму также водятся скорпионы, сколопендры и тарантулы, но они менее опасны, их укусы следует обрабатывать дезинфицирующим средством.

Кроме того, на полуострове есть неприятные, но неопасные комары, мухи, москиты и мухи жигалки. Защищаться от них лучше всего репеллентами.

О том, как распознать клеща, защититься от него, какие симптомы вытекают из контакта с ним и что нужно делать после укуса, ранее писал NEWS.ru. К примеру, клещи могут укусить за любую часть тела, но самыми уязвимыми считаются голова, шея, колени, руки, паховая область. Самый надёжный вариант вытащить клеща — обратиться в травмпункт.