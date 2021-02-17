Жителя Чечни заставили публично извиниться за организацию свалки

https://static.news.ru/photo/c38c5bdc-7146-11eb-a9df-96000091f725_660.jpg Фото: eldit_net/instagram.com

Житель села Алхазурово Шатойского района Чеченской Республики Ваха Зурапов принёс публичные извинения за незаконную свалку, которую он устроил в лесу. Его заставили принести извинения местные власти, которые вдобавок с помощью самосвала переместили весь мусор ко двору дома Зурапова.

Администрация района призывает жителей не выгружать мусор в несанкционированных местах и предупреждает, что такие ответные меры будут применены с каждым нарушителем общественного порядка, независимо с какого он района или села, — говорится в комментарии к видео на странице пользователя eldit_net в Instagram.

По словам Зурапова, он был вынужден выбросить мусор в лесу, так как у него закончился бензин. Он собирался вернуться за мусором позже, но «вышло как вышло».

Перед всеми извиняюсь, больше такого не будет, — перевёл с чеченского языка слова Зурапова корреспондент «Кавказского узла».

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