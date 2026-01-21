Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 14:40

Жителя Бурятии задержали за убийство 14-летней давности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Кабанском районе Бурятии правоохранители задержали 68-летнего мужчину по подозрению в убийстве 14-летней давности, пишет «МК в Бурятии» со ссылкой на МВД России. Преступление произошло в апреле 2012 года в городе Бабушкин.

По предварительным данным, в день трагедии задержанный распивал алкоголь вместе с соседом 1948 года рождения. Во время застолья между ними начался конфликт. Фигурант дела в состоянии алкогольного опьянения нанес жертве множественные удары ножом в область шеи.

Подозреваемого удалось идентифицировать и задержать в ноябре 2025 года. Уголовное дело с утвержденным обвинением в отношении мужчины направлено в суд. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Ранее в Челябинске задержали мужчину, подозреваемого в убийствах женщин 20-летней давности. Преступления были совершены в период с 2004 по 2007 год.

Бурятия
убийства
преступления
регионы
