Жительница Кургана объяснила, зачем вывела сына на улицу «на поводке»

https://static.news.ru/photo/62e0f7e0-cf5f-11ea-bb16-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Жительница Курганской области, оказавшаяся в центре скандала из-за того, что вывела ребёнка на прогулку «на поводке», отреагировала на шквал критики в Сети.

По словам Варвары Пономарёвой, устройство называется «браслет безопасности», и использование его — вынужденная мера, поскольку мальчик страдает аутизмом. Кроме того, во время прогулки женщина сопровождала своего родственника с болезнью Альцгеймера.

Я браслет безопасности использовала для того, чтобы удерживать сына. Если он убежит, я его догоню, но для того, чтобы догнать, мне сначала нужно было бы оставить полуслепого и не понимающего окружающего мира деда одного на улице. Пока я бы объясняла дедушке, что мне нужно догнать сына, могло бы случиться что-нибудь страшное, — приводит издание 45.RU слова Пономарёвой.

По словам женщины, её сын не может ни говорить, ни адекватно реагировать на слова своих родных. Помимо «браслета» в жизни ребёнка есть и решетки на окнах, которые мать установила для того, чтобы мальчик не вылез.

Женщина признаётся, что многие не могут поверить, что нормально выглядящий ребёнок может себя неадекватно повести и смеясь выскочить на машину.

Это вынужденная безопасность, — подытожила мать ребенка.

Семью на прогулке на видео сняли прохожие. Кадры, как мальчик идёт по городу, а рука его привязана длинным проводом к руке матери, быстро разлетелись по соцсетям. Сама женщина говорит, что постоянно подвергается прессингу со стороны окружающих. На прогулке в Кургане, куда они с сыном приехали к родственникам, кто-то даже бросил в них камень, писал NEWS.ru.