Жительница Екатеринбурга взяла себе отчество по имени матери

https://static.news.ru/photo/cccb1e86-04c7-11eb-9bac-fa163e074e61_660.jpg Алла Чикинда Фото: vk.com/inzidentmiass

Екатеринбурженка, одна из руководительниц центра ЛГБТ Алла Чикинда сменила отчество на матчество и стала не Аллой Васильевной, а Аллой Ириновной.

Рожала меня мама, и именно её имя должно быть закреплено в моих документах, вопреки непонятно откуда взявшимся патриархальным традициям, — объяснила URA.RU Чикинда.

По её словам, с матерью у неё сохранились близкие отношения, а с отцом их практически нет. Она считает несправедливым, что человеку присваивается и фамилия, и отчество отца, а мать в документах никак не отражается.

Проблем со сменой отчества у Аллы не возникло. Она написала заявление, заплатила госпошлину и уже получила новое свидетельство о рождении. По её словам, в ЗАГСе даже не поинтересовались, зачем она это сделала. Теперь ей предстоит поменять ещё ряд документов, но она к этому готова.

Как писал NEWS.ru, за первые шесть месяцев 2020 года в Москве было зарегистрировано более 3,6 тыс. актовых записей по перемене имени. Это на 65,4% меньше, чем в 2019 году. В 2020 году 87% актовых записей представляли собой запрос об изменении фамилии, более 17% — имени. 16% обращений содержали запрос о смене отчества. При этом показатели по регистрации изменения имени в первом полугодии 2020 года остались на том же уровне, что и в аналогичный период в 2019 году.