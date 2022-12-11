Жители Якутии устроили забег при температуре минус 47 градусов

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В городе Покровске в Якутии состоялся забег в экстремальных погодных условиях при температуре воздуха в минус 47 градусов, сообщает местное издание «Хангалас». В мероприятии приняли участие 76 любителей легкой атлетики, а также действующих мастеров спорта мирового класса. Первый подобный забег прошел в 1998 году в Якутии, с тех пор это стало ежегодной традицией.

По словам организатора забега, завкафедрой физвоспитания и спорта Арктического государственного агротехнологического университета Дмитрия Платонова, подобные мероприятия положительно влияют на состояние организма человека, особенно после длительной пандемии коронавируса.

Гипоксия — это полезно, после нее идет суперкомпенсация, а иммунитет человека очень хорошо вырабатывает защитные функции, — отметил он.

Ранее руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо рассказала, что для приучения организма к холодной погоде существует целый ряд способов, одним из наиболее эффективных из них является криотерапия. По ее словам, закаливание в медицинских условиях способствует укреплению иммунитета и увеличению уровня защитных сил. Еще одним возможным способом развить морозоустойчивость иммунолог назвала употребление в пищу жиров.

Она также пояснила, что плохая переносимость холодной погоды может указывать на проблемы со щитовидной железой. Проблемы с данным органом, особенно на фоне недосыпа и стресса, отражается на надпочечниках, которые призваны вырабатывать адреналин, кортизол и кортикостерон, необходимые для защиты от мороза.