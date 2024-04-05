Жители Подмосковья спасли заблудившегося бобра

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жители поселка Успенский Серебряно-Прудского округа спасли заблудившегося крупного бобра, сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас». Животное обнаружили рано утром в подъезде многоквартирного дома. Соседи обеспокоились, что бобер может быть агрессивным или, наоборот, нуждаться в помощи, и позвонили по номеру 112.

Спасатели поймали грызуна и отвезли в ветклинику, чтобы убедиться, что ему ничего не угрожает. Специалист подтвердил, что бобер здоров, и его выпустили у ближайшего водоема.

Ранее глава Министерства экологии и природопользования региона Тихон Фирсов рассказал, что с приходом весны у диких животных в подмосковных лесах начался активный период, многие стали выбегать на дороги. По его словам, водителям следует быть особенно внимательными и осторожными. При столкновении, например, с лосем или кабаном водителям придется не только чинить свое имущество, но и нести ответственность за ущерб охотничьим ресурсам.

В пятницу, 5 апреля, Федерация конного спорта России дисквалифицировала на два года всадницу Ксению Костыгову за избиение лошади, которое произошло во время мартовских соревнований в Ярославле. Девушка била животное руками по голове и шее, ее действия были зафиксированы на видео. Сама спортсменка считает наказание несправедливым.