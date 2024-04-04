Водителей призвали быть осторожнее из-за пробуждения диких зверей Глава Минэкологии Фирсов призвал быть осторожнее на дорогах из-за диких животных

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

С приходом весны у диких животных в подмосковных лесах начался активный период, многие стали выбегать на дороги, рассказал «Радио 1» глава Министерства экологии и природопользования региона Тихон Фирсов. По его словам, водителям следует быть особенно внимательными и осторожными.

Весной у многих диких животных начинается период бодрствования, кто-то ищет себе партнера, а кто-то отправляется на поиски пропитания. В это время автомобилистам особенно важно не превышать скорость и быть особенно осторожными, так как зверей зачастую можно встретить на дорогах общего пользования, — отметил чиновник.

При столкновении с животным, например с лосем или кабаном, водителям придется не только чинить свое имущество, но и нести ответственность за ущерб охотничьим ресурсам, подчеркнул глава ведомства. Такого рода обязательство автомобилист несет независимо от обстоятельств ДТП.

Фирсов добавил, что штраф за сбитого лося — 80 тысяч рублей, за оленя — 60–70 тысяч, за косулю — 40 тысяч, а за кабана — 30 тысяч.

Ранее горожанам рассказали, что делать при обнаружении диких зверей и птиц. По словам ветеринара Алексея Гурова, дикие звери и птицы, оказавшись в городских условиях, как правило, пугаются и могут проявлять агрессию, поэтому допускать с ними контакта не следует.