Жители ДФО смогут получить 1 млн рублей при рождении третьего ребёнка

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о единовременной выплате 1 млн рублей на приобретение жилья жителям Дальнего Востока при рождении третьего и последующих детей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

О предоставлении проживающим на территории Дaльневосточного федерального округа семьям, имеющим детей, права на получение единовременной социальной выплаты в размере 1 млн. pублей в случае рождения в таких семьях третьего ребёнка или последующих детей при условии регистрации рождения ребёнка в органах записи актов гражданского состояния на территории Дaльневосточного федерального округа, — говорится в тексте поручения.

Ранее сообщалось, что правительство России дополнительно выделит 28 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет. С начала года на эти цели было потрачено 270 млрд рублей.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что дополнительное финансирование Кабмин выделит и на поддержку многодетных семей, где один из детей младше трёх лет. Им положены ежемесячные выплаты, на которые в бюджете заложено свыше 59 млрд рублей.