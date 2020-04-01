Жители Челябинска попросили ввести в городе продуктовые карточки

Жители Челябинска начали собирать подписи для обращения к губернатору Алексею Текслеру. Они намерены попросить заморозить кредиты и ввести в городе продуктовые карточки.
Сейчас существует опасность того, что крупный бизнес на правах монополиста перестанет платить по своим обязательствам и начнет аккумулировать деньги с целью собственного выживания и дальнейшего развития, что может вызвать цепочку неплатежей и ухудшение ситуации, — говорится в письме.
Также авторы потребовали снятия дополнительных требований к банкам на обязательное резервирование под кредитные сделки. Для всего малого и среднего бизнеса было предложено субсидировать выдачу льготных кредитов по нулевой ставке.
Помимо этого, жители города потребовали заморозить минимум на полгода коммунальные платежи и ввести мораторий на выплату ипотечных кредитов.
NEWS.ru ранее писал, что в России одобрили закон о кредитных каникулах. Причиной для такого решения стал коронавирус.
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