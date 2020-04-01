Жители Челябинска попросили ввести в городе продуктовые карточки

https://static.news.ru/photo/8f282a46-7422-11ea-95b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Жители Челябинска начали собирать подписи для обращения к губернатору Алексею Текслеру. Они намерены попросить заморозить кредиты и ввести в городе продуктовые карточки.

Сейчас существует опасность того, что крупный бизнес на правах монополиста перестанет платить по своим обязательствам и начнет аккумулировать деньги с целью собственного выживания и дальнейшего развития, что может вызвать цепочку неплатежей и ухудшение ситуации, — говорится в письме.

Также авторы потребовали снятия дополнительных требований к банкам на обязательное резервирование под кредитные сделки. Для всего малого и среднего бизнеса было предложено субсидировать выдачу льготных кредитов по нулевой ставке.

Помимо этого, жители города потребовали заморозить минимум на полгода коммунальные платежи и ввести мораторий на выплату ипотечных кредитов.

NEWS.ru ранее писал, что в России одобрили закон о кредитных каникулах. Причиной для такого решения стал коронавирус.