Жители Бурятии печатают для врачей держатели для масок

https://static.news.ru/photo/2042cff8-2027-11eb-9495-fa163e074e61_660.jpg Фото: ajuna_bairovna/instagram.com

Жители Бурятии печатают на 3D-принтерах специальные держатели для масок. Так люди откликнулись на призыв медика Аюны Будаевой.

К концу смены наши уши просто отрываются, а боль усиливается. Держатели масок нужны всему персоналу ковидных госпиталей, — написала Будаева в Instagram.

К акции подключились компании, а также частные лица. Если в начале сборов число держателей составляло около 3 тысяч, то на вечер 5 ноября осталось всего 1600 штук, пишет «МК в Бурятии».

Ранее NEWS.ru писал, что регионы России должны довести резерв коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом, до 20%. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на селекторном совещании.

Он отметил, что незамедлительную помощь в стационарах следует обеспечить пациентам с дыхательной недостаточностью, которые нуждаются в кислородной поддержке.