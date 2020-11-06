Жители Бурятии печатают для врачей держатели для масок

Жители Бурятии печатают на 3D-принтерах специальные держатели для масок. Так люди откликнулись на призыв медика Аюны Будаевой.
К концу смены наши уши просто отрываются, а боль усиливается. Держатели масок нужны всему персоналу ковидных госпиталей, — написала Будаева в Instagram.
К акции подключились компании, а также частные лица. Если в начале сборов число держателей составляло около 3 тысяч, то на вечер 5 ноября осталось всего 1600 штук,
Ранее NEWS.ru писал, что регионы России должны довести резерв коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом, до 20%. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на селекторном совещании.
Он отметил, что незамедлительную помощь в стационарах следует обеспечить пациентам с дыхательной недостаточностью, которые нуждаются в кислородной поддержке.