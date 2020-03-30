https://static.news.ru/photo/ec564ca8-731d-11ea-bb12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Georgiy Rozov/Global Look Press

Со вторника, 31 марта, на территории Забайкальского края для всех местных жителей введён режим полной самоизоляции. Региональное правительство приняло решение ввести указанный режим в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции нового типа.

Теперь жители Забайкалья не смогут покинуть места проживания. Исключением в этом плане являются обращения за неотложной медицинской помощью. Кроме того, выходить из дома можно в случае прямой угрозы жизни или здоровью.

Также в исключения входят случаи следования к месту работы, которая не приостановлена. Между районами края передвижение будет осуществляться по этому же принципу, — приводит ТАСС сообщение от пресс-службы правительства Забайкальского края.

Как ранее писал NEWS.ru, последовали примеру Москвы и Подмосковья и ввели режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса ещё 24 российских региона.