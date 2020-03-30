Со вторника, 31 марта, на территории Забайкальского края для всех местных жителей введён режим полной самоизоляции. Региональное правительство приняло решение ввести указанный режим в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Теперь жители Забайкалья не смогут покинуть места проживания. Исключением в этом плане являются обращения за неотложной медицинской помощью. Кроме того, выходить из дома можно в случае прямой угрозы жизни или здоровью.
Также в исключения входят случаи следования к месту работы, которая не приостановлена. Между районами края передвижение будет осуществляться по этому же принципу, — приводит ТАСС сообщение от пресс-службы правительства Забайкальского края.
Как ранее писал NEWS.ru, последовали примеру Москвы и Подмосковья и ввели режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса ещё 24 российских региона.