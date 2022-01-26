Жителей Петербурга призвали отнестись с пониманием к антиковидным мерам

В Санкт-Петербурге сейчас фиксируется максимальное количество заболеваний коронавирусом, поэтому жителям Северной столицы стоит отнестись с пониманием к антикоронавирусным мерам, заявил председатель законодательного собрания Александр Бельский. Он подчеркнул, что даже правительство сейчас работает в особом режиме, передают «Невские Новости».

Мы видим количество заболеваний, которое фиксируется, оно максимальное. Коллеги, поберегите, пожалуйста, своих близких, поберегите наших ветеранов-блокадников. Обращаюсь к каждому петербуржцу с просьбой: с пониманием отнестись к тому, что происходит. Правительство сейчас работает в особом режиме, — отметил Бельский.

По его мнению, основная задача на текущий момент заключается в том, чтобы не допустить ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге. Бельский призвал слаженно работать в рамках установленных ограничений, чтобы пройти эту непростую ситуацию.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что Россия может выйти на плато по коронавирусу примерно через несколько недель, однако само плато, по его словам, может длиться достаточно долго.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что подъём заболеваемости COVID-19 в России продолжается, почти 90% больных заразились уже внутри страны. Глава ведомства отметила, что показатели заболеваемости COVID-19 помимо Северной столицы растут в 81 регионе страны.