Жителей Читы предупредили о возможной эвакуации из-за паводка МЧС Забайкалья предупредило читинцев о возможной эвакуации из-за паводка

Фото: Википедия / Александр В. Соломин

Река Чита

Спасатели объявили экстренное предупреждение о подъеме уровня реки Читы в одноименном городе, говорится на сайте регионального МЧС. В сообщении говорится, что исходя из данных УГМС, на реке наблюдается формирование высокого паводка, вызванного ливнями. В ведомстве добавили, что 30–31 июля уровень воды в реке может подняться еще выше. Жителей попросили быть готовыми к эвакуации.

В результате сильных дождей наблюдается формирование высокого паводка. Общий подъем составил 232 сантиметров, уровень воды достиг отметки 247 сантиметров, при критическом значении выхода на пойму 160 сантиметров и опасном явлении 300 сантиметров. Пойма подтоплена на 87 сантиметров, — говорится в сообщении.

Ожидается, что в выходные уровень воды может достигнуть отметки 300–340 см, что может вызвать затопление прибрежных дорог и улиц.

В конце июля в результате мощных ливней в Геленджике затопило несколько центральных улиц, потоки воды смыли кафе на Платановой аллее. Местные жители и туристы стали свидетелями образовавшегося в акватории Черного моря смерча.