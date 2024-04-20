Житель Томска отправлял ребенку интимные фото и заманивал к себе домой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Томске задержали местного жителя, который высылал ребенку интимные фото и заманивал к себе в гости, сообщает пресс-служба УМВД по региону. Мужчина, как уточняется, познакомился с семилетней девочкой в Сети.

С заявлением в полицию обратились родители: их дочь растлевал в сети незнакомец. Он присылал ребенку снимки неприличного содержания и звал ее к себе домой под предлогом поиграть в лото. Сотрудница правоохранительных органов сразу занялась вопросом установления личности злоумышленника, для чего вступила с ним в переписку от лица ребенка. Он быстро выдал ей свой адрес.

Из жилища молодого человека полицейские изъяли два смартфона и персональный компьютер, через которые, как оказалось, он вел переписки аналогичного характера еще с несколькими несовершеннолетними, — отметили сотрудники ведомства.

Мужчину задержали, им оказался ранее не судимый 26-летний житель Томска. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 52-летний бездомный мужчина попытался напасть на несовершеннолетнюю жительницу города Уфы. В первом случае он зашел в подъезд вслед за школьницей. Лицо злоумышленника смогла зафиксировать камера, установленная на домофоне входной двери. На записи слышно, как мужчина успевает войти в подъезд до того, как закрывается дверь, а через несколько секунд слышен крик девочки.

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