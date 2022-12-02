Житель Рязани осужден за стрельбу в знакомого резиновыми пулями Житель Рязани получил 7,5 года колонии за стрельбу в знакомого резиновыми пулями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Рязани осужден на 7,5 года колонии за покушение на убийство знакомого, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. Отмечается, что злоумышленник применил травматический пистолет и пытался ударить потерпевшего топором.

Следствием и судом установлено, что 22 августа 2021 года обвиняемый, будучи в состоянии наркотического опьянения, несколько раз выстрелил в своего знакомого из пистолета, заряженного резиновыми пулями, после чего, выхватив топор, стал преследовать потерпевшего. Несмотря на полученные ранения, мужчине удалось покинуть место происшествия и обратиться за медицинской помощью, — говорится в сообщении.

Ранее в МВД Запорожской области сообщили, что правоохранительные органы Бердянска задержали мужчину, бегавшего по улице с топором. Полиция установила, что задержанный успел нанести удар топором по голове другому мужчине, который, как отмечается, до этого распивал вместе с нападавшим алкоголь.

Ранее неизвестный избил женщину на улице Голованова в Нижнем Новгороде. Инцидент попал на камеру домофона. На видеозаписи видно, как жертва зовет на помощь и бьет машины жильцов, чтобы привлечь внимание. Однако женщину так никто и не защитил. На видео также можно заметить, что нападавший продолжил избиение даже после того, как она упала на землю.