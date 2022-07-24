Житель Приангарья расстрелял автомобиль с бывшей женой и покончил с собой

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Следственный комитет России по Иркутской области возбудил уголовное дело по факту убийства женщины, которую в автомобиле расстрелял бывший муж. После этого мужчина покончил с собой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.

Инцидент произошёл утром 23 июля в двух километрах от Железногорска-Илимского. В автомобиле обнаружили тело 38-летней женщины с огнестрельным ранением головы.

На автодороге находилась подруга потерпевшей, которая сообщила, что женщину застрелил её бывший супруг, после чего скрылся в лесу. Спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов обнаружили в лесном массиве тело мужчины без признаков жизни, — говорится в сообщении пресс-службы.

Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство».

В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области рассказали, что 41-летний мужчина на «Ниве» преследовал иномарку, в которой ехала его бывшая жена. В результате он несколько раз выстрелил по Toyota из ружья, после чего перегородил проезд и совершил несколько выстрелов в находившуюся за рулём женщину. После этого мужчина скрылся в лесу, где и покончил с собой.

Ранее сообщалось, что посетитель столичного торгового центра «Калейдоскоп» предпринял попытку самоубийства. В результате 34-летний мужчина скончался в карете скорой помощи.