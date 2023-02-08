Житель Красноярска спасся от грабителей, врезавшись в машину ДПС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Красноярска Никита Белов утром 7 февраля врезался в патрульную машину ДПС. Таким способом молодой человек решил спастись от грабителей. Злоумышленники попросили водителя подвезти их и обещали заплатить, но во время поездки потребовали отдать деньги и машину, угрожая ножом, сообщает «МК в Красноярске».

Молодой человек познакомился в интернете с девушкой и приехал по указанному ей адресу. Но вместо нее к нему подошел молодой мужчина со спутницей. Девушка не отвечала на звонки, и тогда красноярец согласился подвезти пару за тысячу рублей.

Я сначала подумал, что это условный дядя с племянницей. Не будет дядька при ребенке что-то делать страшное. Оказалось, что девушке 20, а ему 30, он ещё и судимый. Они сели, мы поехали, все нормально, говорили ни о чем, а потом он попросил остановиться на остановке, в туалет сходить. Останавливаемся, и он достает нож, — рассказал Белов.

Злоумышленники предложили водителю выбор — либо они подбросят ему наркотики и вызовут полицию, либо он отдает им деньги и машину. Парень сумел договориться с грабителями дождаться открытия банкоматов. От Белова потребовали сразу поехать к отделению банка, когда перед собой он увидел полицейскую машину.

Мы тронулись, едем, и вдруг вижу: впереди меня мелькает что-то синенькое, что меня спасет. Понимаю, что это полиция. Догоняю автомобиль ППС после светофора на перекрестке проспекта 60 лет Образования СССР и улицы Ерофеевская и просто врезаюсь в их задний бампер, — поделился Белов.

Пассажиры попытались скрыться, но молодой человек попросил полицию задержать их и пообещал объяснить все позже. Против злоумышленников возбудили уголовное дело.

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