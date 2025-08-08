Жители Красноярска пожаловались на появление эксгибициониста в лесу

Жители Красноярска заметили в лесу микрорайона Академгородок мужчину, показывающего прохожим половой орган, передает издание «Прима». Местные жители утверждают, что среди деревьев затесался «залетный» эксгибиционист.

Когда я попыталась уйти с тропинки, схватил за шорты, что не свойственно таким, как он. Лицо было перекошено гримасой. Я вырвалась и быстро ушла. Людей и машин, к сожалению, не было, поэтому побоялась его задерживать или звонить в полицию, — поделилась деталями нападения одна из пострадавших.

По словам местных жителей, похожие инциденты уже неоднократно случались. Они вспомнили об эксгибиционисте, который появился в городе в 2018 году. Очевидцы сравнили его фотографию и пришли к выводу, что на публику оголялись два разных мужчины.

