Житель ХМАО застрелил оппонента за «неуважительный тон»

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Суд ждёт жителя Ханты-Мансийского автономного округа, который застрелил из ружья мужчину якобы из-за неуважительного общения. Об этом сообщило региональное следственное управление СК РФ.

В ведомстве рассказала, что 43-летний мужчина в посёлке Выкатной выстрелил жителю Сургута в голову из охотничьего ружья. Инциденту предшествовал некий спор из-за ДТП. Обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что на кадрах, распространённых в соцсетях, видно, что жертва проверяет своего будущего убийцу «на храбрость» и требует выстрелить в него.

Помимо признательных показаний обвиняемого следователями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — цитирует РИА Новости сообщение правоохранительных органов.

Как писал NEWS.ru, житель города Энгельса Саратовской области убил шестилетнего мальчика, которого у него на время оставилприятель, приходящийся ребёнку отчимом. Вернувшись за пасынком, тот обнаружил его с ножевыми ранениями.

По некоторым данным, хозяин дома обезглавил жертву. Предполагается, что преступление было совершено под действием наркотиков.