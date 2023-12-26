Женщина сожгла два подъезда после неудачных свиданий на Сахалине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Южно-Сахалинска подозревается в совершении двух преступлений, связанных с поджогом подъезда, сообщило управление МВД по Сахалинской области. По версии следствия, у женщины не задалось свидание, после чего она собрала вещи жильцов на лестничной площадке, подожгла их и скрылась с места преступления. В ходе проверки сотрудники выяснили, что гражданка могла совершить еще одно подобное преступление.

По предварительной версии, в тот вечер подозреваемая пришла к одному из жильцов дома для совместного отдыха. Однако общение не сложилось. Испытывая чувство личной неприязни, фигурантка собрала имущество жильцов, находившееся в подъезде, подожгла его и скрылась с места преступления. Помимо этого, оперативниками задокументирована причастность фигурантки к еще одному аналогичному преступлению. У гражданки также не задалось общение с мужчиной, — говорится в сообщении.

В обоих случаях нанесенный ущерб превысил 500 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества, совершенным из хулиганских побуждений путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом.

Также сообщалось, что ранее в Краснодарском крае задержали гражданина Таджикистана, который поджег отдел полиции. По предварительной информации, мужчина пытался убить руководителя отдела по вопросам миграции.