Женщина под Свердловском полгода прятала новорождённую дочь в сумке в шкафу

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Казани выложили запись с парковки у республиканской инфекционной больницы, сообщает inkazan.ru . На видео автомобили скорой стоят в огромной очереди в несколько рядов. Как сообщил автор видео, на часах час ночи, а очередь движется очень медленно.

Башкирия

В Уфе женщина оставила ребёнка на крыльце полицейского участка. Как пишет mkset.ru , сотрудники уже установили её личность и возбудили административное дело.

Нижегородская область

Жителям выксунской пятиэтажки предложили самостоятельно отремонтировать собственный дом, пишет newsnn.ru . Недавно из-за трещин там обвалились балконы. До этого жители уже жаловались на трещины в конструкции, однако в управляющей компании заявили, что дом годен к эксплуатации.

Удмуртия

В Ижевске собственник исторического здания планирует сдавать его в аренду под офисы. Как сообщает udm-info.ru , в начале прошлого века в нём располагалась знаменитая оружейная фабрика Евдокимова.

Ростовская область

В Волгодонске местный предприниматель арендовал землю под автосалон в 22 раза дороже начальной стоимости. Как пишет rostovgazeta.ru , участок размером в гектар прилегает к роще и для строительства там необходимо вырубить все деревья.

Приморье

Во Владивостоке пропали «лавочки-саркофаги», пишет vostokmedia.com . На прошлой неделе общественность негодовала из-за их стилистики — лавочки оказались больше похожи на надгробия. Сейчас город ведёт переговоры с местным художником-урбанистом для их редизайна.

Vl.ru

Омская область

Омичи устроили застолье в ограбленном супермаркете. Как пишет gorod55.ru , двое парней взломали замок на двери, взяли со стеллажа бутылку коньяка и решили остаться в магазине. Сигнал об ограблении поступил в полицию. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что молодые люди спрятались от них в холодильнике. Омичей задержали и возбудили уголовное дело.

Оренбургская область

В Оренбуржье коронавирусом заболели три главврача. Как пишет 56orb.ru , они заразились на работе. В региональном Минздраве продолжают уверять, что регион готов к лечению тяжелобольных пациентов с COVID-19. По словам министра, больницы снабжены лекарствами в полном объёме.

Карелия

Предприниматель из Карелии украл электроэнергии на 10 млн рублей. Как сообщает karelinform.ru , эксперты составили акт о неучтённом потреблении 2,6 миллиона кВт/ч и установили контроль за бизнесменом. Но воровство продолжалось. Надзорные органы провели очередную проверку и обнаружили повреждения на счётчике. Бизнесмен сумел скрыть ещё 972 тысячи кВт/ч.

Тюменская область

Тюменец незаконно охотится на уток в городском пруду. Как сообщает nashgorod.ru , мужчина ежедневно приходит в центр города и, насадив хлеб на крючок, заманивает птиц. После этого он запихивает их в мешок и уходит. Местная жительница пыталась прогнать мужчину, однако он каждый раз возвращается. По её словам, она отправит видео в полицию и напишет заявление.

Хабаровский край

В Хабаровском крае браконьеры бочками заготавливали красную икру. Как сообщает transsibinfo.com , их действия нанесли ущерб на три миллиона рублей. Правоохранители обнаружили нарушителей в ходе рейда. По словам госинспектора, некоторые злоумышленники проходят 16 км по тайге пешком ради трёх килограммов икры, засаливая её на месте по ночам и выкидывая потрошённую рыбу в воду. Другие, помимо деликатеса, заготавливают кету 200-литровыми бочками.

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Ставропольский край

«Человек-паук» атаковал больницу в Будённовске и был обезврежен МВД. Как пишет newstracker.ru , местный житель в состоянии сильного алкогольного опьянения решил выпрыгнуть из окна пятого этажа на дерево. Полуголого мужчину с незначительными травмами спустили на землю и отправили в больницу, где он продолжил дебош. Сотрудники больницы были вынуждены вызвать полицию.

Челябинская область

Четырёхлетние дети переболели сальмонеллёзом после посещения сети ресторанов в Челябинске. Как пишет «Курс дела» , двое малышей ели куриный суп из детского меню, а через три дня у них проявились симптомы кишечного отравления. В течение трёх недель они находились на амбулаторном лечении. Родители детей уже обратились в прокуратуру.

ХМАО

В Сургуте почти половина школ по субботам проводит обучение в дистанционном формате. На этом настояли родители школьников, сообщает muksun.fm . Между тем родители и учителя продолжают сообщать о недостатках образовательных платформ. Не все ученики могут самостоятельно подключиться к уроку. Некоторым приходится просить помощи у родителей.

Волгоградская область

Роспотребнадзор закрыл под Волгоградом магазин без запаса одноразовых масок. За нарушение санитарно-эпидемиологических требований приостановлена деятельность торгового павильон в Урюпинске. Как сообщает издание novostivolgograda.ru , в павильоне отсутствовал запас одноразовых масок. Также ежедневная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств не проводилась. Деятельность магазина была приостановлена до суда.

Свердловская область

В Карпинске обвиняют женщину, которая родила дочь и полгода прятала её в сумке в шкафу, пишет издание tagilcity.ru . Девочку обнаружили подруги женщины, которые пришли в гости. Во время застолья они услышали странные звуки и нашли ребёнка. Подруги забрали её и сообщили в полицию. У подозреваемой есть ещё 13-летний сын и трёхлетняя дочь. Сейчас найденный ребёнок находится в больнице, у неё подозревают сразу несколько серьёзных заболеваний, старших детей отправили в детский дом, а мать — в психиатрическую больницу.

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Ленинградская область

По факту падения ребёнка из окна гимназии в Петербурге возбудили уголовное дело. Как сообщается на портале newia.ru , ЧП произошло 8 октября. Школьник по неясным причинам выпал из окна четвёртого этажа. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Хакасия

В Хакасии уже не хватает больничных коек для пациентов с коронавирусом. О нехватке мест для больных с симптомами внебольничной пневмонии сообщают больные лёгкой формой — им в большинстве случаев отказывают в госпитализации. Как сообщает newkhakasiya.online , в республике развёрнуто 465 коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Из них свободно 95. Несмотря на это, сегодня ощущается дефицит коечного фонда для госпитализации больных с пневмонией.

Сибирь