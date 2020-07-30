Регионы

Жена с сыном едут в Хабаровск к Дегтярёву

07:07, 31 июля 2020
Михаил Дегтярёв Михаил Дегтярёв Фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com

Жена и младший сын Михаила Дегтярёва должны в ближайшие недели приехать в Хабаровск. Всего у врио губернатора четверо детей, младшему три месяца.

По словам Дегтярёва сыновья каждый день звонят и просятся к нему. Возможно, жена главы региона захватит повидаться с отцом кого-то из старших.

Вопрос переезда тоже в повестке дня, — цитирует врио губернатора РИА Новости.

Основная сложность переезда семьи Дегтярёва связана с началом учебного года. Дети нового главы региона записаны в уже сформированные классы в Москве. Классы также уже сформированы в Хабаровске.

Будем искать варианты, каким образом устроить переезд и детей записать в школу без ущерба для других детей, — сказал Дегтярёв.

Ранее NEWS.ru сообщал, что временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского Края Михаил Дегтярёв рассказал, как занял свой пост. Он сказал, что принял соответствующее предложение президента Владимира Путина очень быстро.

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