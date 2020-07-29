Дегтярёв «за секунду» принял предложение Путина возглавить Хабаровский край

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского Края Михаил Дегтярёв рассказал, как занял свой пост. Он сказал, что принял соответствующее предложение президента Владимира Путина очень быстро.
Такое заявление он
За секунду решился, когда президент предложил, — сказал он.
Политик уверен, что таким образом продемонстрировал готовность реализовать себя, свои управленческие и человеческие способности.
Также Дегтярёв объяснил, почему он напрямую не общается с митингующими. По его словам, его «кресло ко многому обязывает», поэтому он в первую очередь должен был разобраться с накопившимися делами.
Предыдущего главу региона Сергея Фургала задержали 9 июля. Ему вменяют организацию убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых в начале 2000-х годов. Бывший предприниматель, также являющийся членом ЛДПР, возглавил регион в 2018 году, победив кандидата от «Единой России». Избранный губернатор пользуется популярностью у местных жителей. С 11 июля люди выходят на многотысячные акции протеста в его поддержку.
20 июля президент Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва. До этого политик был депутатом Государственной думы от ЛДПР. Предыдущий руководитель региона был снят с поста «в связи с утратой доверия» после того, как в отношении него возбудили уголовное дело.
Как писал NEWS.ru, назначение Дегтярёва только усилило протестные настроения. Сам же он считает, что митинги в Хабаровске подогреваются извне.
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