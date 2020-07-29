Дегтярёв «за секунду» принял предложение Путина возглавить Хабаровский край

https://static.news.ru/photo/e5db97c4-d1d3-11ea-84fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского Края Михаил Дегтярёв рассказал, как занял свой пост. Он сказал, что принял соответствующее предложение президента Владимира Путина очень быстро.

Такое заявление он сделал в ходе интервью генпродюсеру телеканала RTVi Сергею Шнурову.

За секунду решился, когда президент предложил, — сказал он.

Политик уверен, что таким образом продемонстрировал готовность реализовать себя, свои управленческие и человеческие способности.

Также Дегтярёв объяснил, почему он напрямую не общается с митингующими. По его словам, его «кресло ко многому обязывает», поэтому он в первую очередь должен был разобраться с накопившимися делами.

Предыдущего главу региона Сергея Фургала задержали 9 июля. Ему вменяют организацию убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых в начале 2000-х годов. Бывший предприниматель, также являющийся членом ЛДПР, возглавил регион в 2018 году, победив кандидата от «Единой России». Избранный губернатор пользуется популярностью у местных жителей. С 11 июля люди выходят на многотысячные акции протеста в его поддержку.

20 июля президент Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва. До этого политик был депутатом Государственной думы от ЛДПР. Предыдущий руководитель региона был снят с поста «в связи с утратой доверия» после того, как в отношении него возбудили уголовное дело.

Как писал NEWS.ru, назначение Дегтярёва только усилило протестные настроения. Сам же он считает, что митинги в Хабаровске подогреваются извне.