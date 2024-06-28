Железнодорожное движение восстановили после крушения поезда в Коми

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура/РИА Новости

Вагоны пассажирского поезда, часть которого сошла с рельсов в районе города Инта Республики Коми

Восстановлено движение на участке железной дороги в Коми, где произошел сход девяти вагонов пассажирского поезда, сообщили РЖД в Telegram-канале. По информации компании, в 03:42 по московскому времени 28 июня открыто движение поездов по второму пути перегона Инта-1 — Угольный Северной железной дороги.

Восстановлен путь, поврежденный в результате подмыва насыпи и схода вагонов пассажирского поезда. Железнодорожники возвели насыпь, уложили 200 метров новой рельсошпальной решетки, путь выровнен спецтехникой, — говорится в сообщении.

В настоящее время движение открыто по обоим путям, все задержанные поезда вводятся в график.

МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте крушения поезда в Коми. В результате происшествия на перегоне Инта — Угольный пострадали около 40 пассажиров. Также, по последним данным, жертвами трагедии стали три человека — двое мужчин и 16-летняя девушка.

Всего с рельсов сошло девять вагонов пассажирского поезда. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности (ч. 1 ст. 263 УК РФ).